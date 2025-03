Thesocialpost.it - “Contagi quadriplicati in pochi mesi”: Covid, la variante che spaventa l’Italia e il mondo

LaLP.8.1, una discendente della JN.1, è emersa come una delle più preoccupanti tra quelle del virus Sars-CoV-2, responsabile della pandemia di–19. Identificata per la prima volta nel luglio 2024, è stata segnalata in 23 Paesi all’inizio di febbraio 2025. Sebbene l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) non abbia ancora informazioni dettagliate sui sintomi specifici causati da LP.8.1, uno studio pubblicato su Lancet Infectious Disease ha rivelato che, sebbene lasia meno infettiva rispetto al ceppo originale JN.1, possiede una maggiore capacità di sfuggire alla risposta immunitaria.Secondo un’analisi condotta dal laboratorio di Yunlong Cao, ricercatore presso la Peking University, LP.8.1 è particolarmente preoccupante per la sua velocità di diffusione. Negli Stati Uniti, laha rappresentato circa il 10% dei casi a dicembre 2024, ma in soli trequesta percentuale è salita al 42%.