Anteprima24.it - Consiglio regionale, legge sul ‘Fine vita’: le parole di Abbate

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gino.“Prendo la parola per denunciare l’andamento della proposta disul suicidio medicalmente assistito che ho avanzato sulla base della sentenza numero 242/2019 della Corte costituzionale. In merito, nell’aprile 2024 si è tenuta la prima Commissione mentre ad ottobre un tavolo tecnico ha chiarito l’assenza di ostacoli statutari e costituzionali. Tuttavia, non si è tenuto alcun incontro successivo, nonostante le mie sollecitazioni verbali e scritte. Una situazione che definisco come ghosting legislativo, ossia un interlocutore fantasma a fronte della proposta di. Ciò denota una mancanza di contro argomentazioni ma anche la totale assenza di empatia verso la sofferenza altrui. Tale comportamento esprime chiaramente la presunzione di chi si arroga il diritto di decidere sul libero arbitrio delle persone e sulla dignità di autodeterminarsi nella vita dall’inizio alla fine.