Consigli Fantacalcio 29 giornata squalificati e diffidati | chi non giocherà

29. Conclusa la 28ªdi campionato, torneranno a disposizione degli allenatori i sette calciatorinell’ultimo turno. Tuttavia, per la 29ª, saranno cinque i giocatori indisponibili per squalifica.L’unico espulso nell’ultimo turno è stato Nicolas Valentini (Verona), che salterà Verona-Bologna. Gli altri quattro giocatori saranno assenti per squalifica a causa di un’ammonizione da:Vogliacco (Parma) e Sohm (Parma) non saranno disponibili per Monza-Parma. Per Sohm si tratta della prima assenza stagionale.Kamara (Udinese) nonUdinese-Verona.Yeboah (Venezia) salterà la sfida contro il Napoli.Giocatoriper la 29ªEcco i calciatori che, in caso di ammonizione nel prossimo turno, sarannoper la 30ª:AtalantaDjimsitiLookmanBolognaCastroPobegaCagliariMinaMarinComoMorenoNico PazEmpoliCacaceGyasiFiorentinaFagioliFolorunshoGenoaMartinInterBastoniBarellaMkhitaryanJuventusCambiasoLazioBelahyaneGuendouziIsaksenLecceRamadaniRafiaPierottiMilanMusahMonzaCarboniKyriakopoulosNapoliDi LorenzoZambo AnguissaParmaAlmqvistBaloghHernaniKeitaRomaPellegriniSaelemaekersTorinoCocoUdineseGiannettiEhizibueKamaraVeneziaNicolussi CavigliaVeronaCoppola