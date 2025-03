Conservatorio San Pietro a Majella | una stagione di musica tra tradizione e innovazione

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì 14 marzo prenderà il via l’edizione 2025 della rassegna “I concerti del”, latradizionalele del Sanche anche quest’anno animerà la Sala Scarlatti proponendo un calendario di oltre 20 spettacoli, tutti ad ingresso gratuito. Introdotto dai saluti del Presidente delCarla Ciccarelli e del Direttore Gaetano Panariello, l’evento inaugurale della manifestazione vedrà la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Varietà di prassi esecutive, alternanza di generi e di linguaggi così come rielaborazioni di opere rare e composizioni ineditedefiniranno il profilo di una rassegna pensata come espressione dell’ampiezza della visionele del San. La riscoperta di antichi manoscritti conservati nella Biblioteca delsarà al centro del primo appuntamento in cartellone.