Consar "Nei playoff cruciale il fattore campo"

Dopo un periodo di flessione (6 punti in 6 partite), laRavenna è tornata al successo pieno, sconfiggendo 3-0 un Acicastello che ha dato l’impressione di essere in smobilitazione anche per problemi economici (Manavizenhad, Sabbi e Argenta fuori causa). La penultima giornata di regular season ha regalato la sorpresa di Macerata, corsara a Pordenone contro la capolista Prata. Classifica alla mano (Prata e Brescia 53 punti; Ravenna 51), lapotrebbe teoricamente ancora puntare al 1° posto. Le gare dell’ultimo turno saranno: Fano-Prata, Brescia-Cantù e Macerata-Ravenna. Laha blindato il 3° posto, visto che Aversa non può superarla. Nei quarti dei(gara1, domenica 23), l’avversario sarebbe Siena. Sfida abbordabile, ma forse andrebbe meglio il 2° posto per affrontare un Acicastello in disarmo, anche se più oneroso dal punto di vista logistico.