Anteprima24.it - Congresso nazionale Lega, Barone: “Complimenti ai due eletti sanniti Falato e Mucciacciaro”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Congratulazioni e auguri a Silvio, presidente del Consiglio comunale di Guardia Sanframondi, e a Lucio, consigliere comunale di Fragneto L’Abate,ieri quali detiper ildellache si terrà a Firenze il 5 e 6 aprile prossimo. Saranno affiancati dal nostro segretario provinciale Luigi Bocchino, deto di diritto”. A dirlo è Luigi, responsabile regionale degli Enti Locali della. “Ringrazio inoltre i numerosi militanti che si sono recati alle urne non solo al seggio di Benevento ma in tutta la Campania in un momento di vera democrazia e partecipazione che oggi contraddistingue soltanto lae nessun’altra forza politica”, aggiunge ancora. “Per il Sannio, dunque, un ulteriore risultato di presenza, militanza e considerazione grazie all’impegno continuo e costante della segreteria provinciale e di tutti i dirigenti territoriali”.