Lanazione.it - Confartigianato Firenze: le priorità per le pmi tra rilancio del Made in Florence e tagli alla burocrazia

, 11 marzo 2025 -lancia le sueper sostenere le piccole e medie imprese del territorio, puntando su tre pilastri fondamentali: la promozione di un marchio 'in', il monitoraggio delle infrastrutture e unacomunale più snella. "Ildi un marchio 'in', identificativo di un circuito d'eccellenza con un'adeguata promozione non solo in italiano", è una delle proposte avanzate da Serena Vavolo, presidente diImprese. L'obiettivo è valorizzare le imprese locali che portano avanti tradizioni artigianali e di qualità, offrendo loro maggiore visibilità anche a livello internazionale. Un altro punto cardine riguarda le grandi opere infrastrutturali che interessano. Vavolo ha evidenziato la necessità di "un cronoprogramma dei lavori pubblici per monitorare tav, aeroporto e tramvia", sottolineando l'importanza di una pianificazione chiara e trasparente per evitare disagi e favorire uno sviluppo urbano coerente con le esigenze delle imprese.