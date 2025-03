Internews24.com - Condò ammette: «Inter? Se arriva ai quarti ha fatto il suo, se va avanti…»

di Redazionesi è espresso sul momento dell’: il commento del giornalista sul percorso in Europa dei nerazzurri di Simone InzaghiDopo il 2-0 di Rotterdam, l‘di Inzaghi ospita il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Paolosi è espresso sull’avventura dei nerazzurri nella massima competizione europea.LE PAROLE – «Se l’aidi finale, hail suo. Inzaghi dà le sue motivazioni alla squadra, ma dopo il’inizierebbe a fare l’impresa. Frattesi? E’ l’uomo che rispetto all’anno scorso è stato meno presente, tanto che a gennaio era emerso un po’ di malumore, con la possibilità di essere ceduto. L’anno scorso, invece, era stato decisivo. San Siro? Leggiamo che in tutte le grandi città europee costruiscono stadi nuovi, le difficoltà sono infinitamente minori» le parole disull’avventura dell’in Champions League che potrebbe trovare il Bayern Monaco in caso di passaggio del turno.