Juventusnews24.com - Conceição Juve, ci sono novità sul portoghese: l’allenamento di oggi lo ha visto protagonista in questo modo!

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco BaridonConceicao, cibuonesul: Chico è statodeldi. Le ultime dalla ContinassaFranciscoè uno dei giocatori su cui lapotrebbe contare in vista della delicata sfida contro la Fiorentina al Franchi. I primi passi per un’eventuale convocazione contro la Violastati effettuati. Come appreso, infatti, dantusNews24, il giocatore si è allenato a parte al pari di Nicolò Savona e di Jonas Rouhi. Buoni segnali dal, che è sulla strada del recupero.Leggi suntusnews24.com