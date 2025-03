Formiche.net - Con Usa e Ue continuità e rafforzamento nei rapporti intelligence. Parola di Caravelli

Parlando della condivisione dicon gli Stati Uniti di Donald Trump, Giovanni, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, ha spiegato che non sono stati riscontrati “vuoti”. Il direttore del servizio d’per l’estero, intervenuto martedì scorso alla presentazione della Relazione annuale 2024 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, si è soffermato sulle conseguenze del cambio di amministrazione anche alla luce della sospensione della condivisione di informazioni con l’Ucraina da parte di Washington.La revisione in corsoCon il cambio di amministrazione “c’è un certo processo di revisione; adesso questo processo appare più marcato ma in realtà è sempre avvenuto all’avvicendamento dei vari direttori”, ha dichiarato. “Non stiamo individuando linee di allontanamento o isolamento” da parte della nuova amministrazione Trump, ha ribadito.