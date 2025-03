Liberoquotidiano.it - "Con lui avremo più soldi": parla il super-fan di Trump in Groenlandia

Leggi su Liberoquotidiano.it

In vista delle elezionimentari indi oggi, 11 marzo, gli abitanti dell'isola sono stati catapultati sotto i riflettori internazionali nelle ultime settimane, da quando il presidente degli Stati Uniti Donaldha dichiarato che l'America potrebbe prendere il controllo della loro patria artica. La maggior parte di loro afferma di non voler diventare americani, e molti si sono sentiti preoccupati e sopraffatti dai commenti e dall'attenzione mediatica. Ma per Jørgen Boassen, uno dei più grandi sostenitori dinel territorio, un avvicinamento agli Stati Uniti sarebbe ben accolto, nella speranza che porti più ricchezza alla popolazione locale. Boassen, che ha visitato la Casa Bianca e ha accolto DonaldJr. durante la sua recente visita a Nuuk, ha dichiarato di non voler diventare il "51º stato", ma ritiene che una collaborazione con gli Stati Uniti potrebbe portare grandi benefici ai groenlandesi.