Pisatoday.it - 'Compro Oro' che non rispettano le normative antiriciclaggio: multe anche da 80mila euro

Leggi su Pisatoday.it

Il Comando Provinciale di Pisa ha intensificato i controlli presso i 'Oro' presenti nella provincia, per verificare il rispetto delle norme in materia di, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di.