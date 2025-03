Abruzzo24ore.tv - Completati i lavori sulla SP 5 Silvaplana a Colle di Sassa

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Conclusi idi ripristino della SP 5di, garantendo sicurezza e viabilità per i residenti della zona. La strada provinciale 5 "", situata in localitàdi, frazione del comune dell'Aquila, è stata recentemente riaperta al traffico dopo la conclusione deidi ripristino resisi necessari a seguito di una frana causata da eventi meteorologici eccezionali. L'intervento, del valore complessivo di 450.000 euro, è stato eseguito dalla ditta GIT Service Srl di Campobasso. Ihanno incluso la realizzazione di una palificata a sostegno della sede stradale, opere di regimentazione delle acque, il rifacimento della pavimentazione stradale e l'installazione di una nuova segnaletica. Il consigliere provinciale delegato alla viabilità nell'Aquilano, Vincenzo Calvisi, ha sottolineato l'importanza di questo intervento, evidenziando come esso rappresenti una risposta risolutiva a una criticità su una strada che costituisce un importante.