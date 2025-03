Laspunta.it - Compagnia dei Lepini, arrivano i gruppi di lettura

Il Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti, con il supporto del Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, attraverso il Fondo per la promozione della, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2024, ha avviato un progetto che ha previsto la creazione didiaperti al pubblico nelle biblioteche del territorio. I Comuni coinvolti in questa iniziativa sono Bassiano, Carpineto Romano, Cori, Maenza, Norma, Priverno, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Segni e le due biblioteche di Sezze. La biblioteca di PrivernoIl primo appuntamento si terrà mercoledì 12 settembre presso la biblioteca “Pierina Carfagna” di Priverno, dove il gruppo di“Le storie di Nonno V.