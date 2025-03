Secoloditalia.it - Compagni che stuprano: a Bologna le femministe denunciano le violenze sessuali degli antifà

Daiche sbagliano aiche: la clamorosa denuncia arriva da. Gli antifascisti locali avrebbero fatto il blitz alla festa delle donne, uno stridente contrasto con gli slogan dell’estrema sinistra. Ledihanno denunciato stupri enelle sedi dei movimenti autonomi: dopo la manifestazione sono state picchiate, perquisite e filmate dai “”A riportarlo alcuni blog delle realtà antagoniste. «Stanotte – si legge sul blog della rete sotterranea transfemminista – alcune nostre compagne hanno subito un agguato in pieno stile squadrista dalle compagne e daiautonomi, baluardo dell’antifascismo bolognese, che però non riescono a fare i conti con i problemi di violenza e stupri che hanno al loro interno». Il post continua fornando il dettaglio: «Vi raccontiamo i fatti: stanotte delle compagne hanno deciso di fare un giro scritte per denunciare i fatti e le realtà che agiscono violenza all’internospazi sedicentemente».