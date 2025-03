Serieanews.com - Como scatenato, altro colpo stile Dele Alli: stavolta è un Campione del Mondo

Leggi su Serieanews.com

Ilnon si ferma più: dopo, spunta l’idea di unpronto a rimettersi in gioco. Ecco perché può essere l’inizio di qualcosa di grandeè undel(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è chi sogna in grande. E poi c’è il, che sogna e lavora come se non ci fosse un domani. In un calcio dove la fretta è la regola, i lariani vanno controcorrente: idee chiare, programmazione e, soprattutto, nessuna paura di osare.La parola d’ordine è una sola: costruire. E non si tratta solo di salvare la categoria – quella è roba vecchia. Si tratta di lasciare il segno, di portare ilin un’altra dimensione.Lo stanno facendo a modo loro: con pazienza e colpi di scena. Il primo?. Un giocatore che fino a qualche anno fa sembrava destinato a vincere tutto e che oggi, invece, sta cercando di ritrovare sé stesso proprio qui, sulle rive del lago, dopo alcuni anni davvero bui.