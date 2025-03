Ilrestodelcarlino.it - Commemorazione di Francesco Lorusso, contestata la vicesindaca di Bologna. Video

, 11 marzo 2025 - Ancora polemiche alladi, militante di Lotta Continua ucciso da un colpo di arma da fuoco durante gli scontri in zona universitaria nel 1977 con le forze dell’ordine.. Omaggio dellaEmily Clancy alla memoria di. Contestazioni durante la cerimonia. Questa mattina in via Mascarella, per il 48esimo anniversario dalla morte dello studente, nei pressi della targa in suo ricordo, sotto lo striscione ‘vive nelle lotte’, un fioraio ha depositato una corona di fiori da parte dell’Università e una del Comune, poi tolta perché portata dallaEmily Clancy. La contestazione Sul mazzo di fiori rimasto a terra, alcuni attivisti hanno attaccato gli adesivi di Villa Paradiso. Che sono stati poi staccati dalla, anche quest’annoda diversi militanti presenti.