Ilgiornaleditalia.it - Cominciò così per non finire mai. Cinque anni fa l'inizio di un regime sanitario più totalitario che autoritario, dai tratti ferocemente repressivi, che ci ha stravolto. Senza ritorno

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Le Norimberga sono allucinanti e grottesche ma servono come simbolo, come punto fermo: tanto è stato fatto, tanto non dovrà più ripetersi, i responsabili sono questi e vanno puniti. Ma l'Italia non è Paese da Norimberga, se mai da Pulcinella. Il succo di tutta la faccenda, a volerlo dire chia