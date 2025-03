Come sto Mara Venier il marito Nicola Carraro in sedia a rotelle | qual è il suo problema di salute

Leggi su Caffeinamagazine.it

sta affrontando un periodo particolarmente difficile. Da oltre due mesi, ildiè alle prese con problemi diche lo hanno costretto a trasferirsi da Roma a Milano per ricevere cure specifiche da un team medico specializzato. L’editore e produttore ha sempre mantenuto un dialogo aperto con i suoi follower, raccontando sui social la sua lotta contro una patologia polmonare che lo affligge da anni. Tuttavia, l’ultima immagine pubblicata su Instagram, in cui appare su una, ha destato forte preoccupazione tra i suoi fan.Nonostante il sorriso che mostra in foto,ha spiegato nel post il motivo della sua condizione attuale: “Buongiorno amici, sono passati 107 giorni dall’inizio della mia ‘simpatica’ ernia del disco e così mi ritrovo”.