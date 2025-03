Come sta davvero papa Francesco Matteo Bassetti spiega le possibili conseguenze dell’infezione

Leggi su Caffeinamagazine.it

In questi giorni, la salute diha destato grande preoccupazione a livello mondiale. Il Santo Padre, infatti, è stato ricoverato presso l’ospedale Gemelli di Roma, dove è sotto osservazione per motivi legati alla sua salute, in particolare per una polmonite bilaterale. La notizia del suo ricovero, avvenuto il 14 febbraio, ha suscitato molta apprensione tra i fedeli e non solo, con molti che hanno seguito da vicino gli aggiornamenti sulle sue condizioni., che ha 87 anni, è stato sottoposto a dei controlli medici per problemi legati alla sua condizione fisica, già fragile a causa dell’età avanzata e di alcune patologie pregresse e si trova ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dove,detto, si trova dal 14 febbraio a causa di importanti problemi respiratori dovuti a una polmonite.