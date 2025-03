Gqitalia.it - Come padroneggiare il russian twist senza rischi

: il nome è tutto un programma. Pare si legato ai soldati americani che eseguivano questo esercizioallenamento durante la Guerra Fredda. Com'è,non è, sicuramente nelle pletora di esercizi per il core sono in tanti ad optare per il, sedendosi a terra e ruotando il busto da un lato all’altro, magari afferrando una palla medica o un disco e toccando il carico sul pavimento. È un esercizio facile e molto popolare, che lavora principalmente gli addominali obliqui, quei muscoli laterali fondamentali per la rotazione e la stabilità del busto e per un core equilibrato e potente allenare questi muscoli è cruciale. Tuttavia, la fretta è il nemico principale di questo esercizio: eseguirlo velocemente e con poca precisione può infatti danneggiare la schiena,ci avverte Chris Landri, personal trainer d'istanza a Milano.