Come la svolta a estrema destra di Musk sta mettendo in crisi Tesla

Da auto del futuro a simboli di odio. È la triste parabola delle vetture: vandalizzate, bruciate, disprezzate da chi non le ha acquistate e vendute da sempre più proprietari, desiderosi di prendere le distanze da Elon, visionario imprenditore diventato paladino dell’. Un tempo concentrato sulla missione di creare un futuro più sostenibile cone di inviare razzi nello spazio con la sua altra società, SpaceX,si è tenuto a lungo lontano dalla politica. Simpatizzando, casomai, per i democratici. Poi ha deciso di supportare (anche finanziariamente) Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, prendendo posizione a favore dei partiti dieuropei, su tutti l’AfD. Brandendo la motosega è stato quindi nominato a capo del Doge. Un protagonismo e una furia picconatrice che non solo rischiano alla lunga di danneggiare il tycoon ma che si sono trasformati in un boomerang anche per gli affari.