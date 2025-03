Donnemagazine.it - Come avere una chioma piena, voluminosa e dall'aspetto sano

Lo shampoo volumizzante è l'alleato ideale contro i capelli piatti, grazie a formule che donano corpo e struttura anche alle chiome più sottili. Ma quale scegliere? Ecco una guida per trovare il prodotto perfetto per te.scegliere lo shampoo volumizzante giusto in base al tuo tipo di capelli su Donne Magazine.