Oasport.it - Combinata nordica, a Oslo l’ultima recita di Riiber sulle nevi natie in Coppa del Mondo

La penultima tappa delladelmaschile 2024-25 disi disputerà a Holmenkollen. Archiviati i Mondiali di Trondheim, si resta comunque in Norvegia, affrontando uno degli appuntamenti più prestigiosi in assoluto. Il 15 e 16 marzo si gareggerà in uno dei templi della disciplina.Due le competizioni in programma, in altrettanti format differenti. Sabato assisteremo alla Gundersen (quindi i distacchi nello sci di fondo saranno aderenti a quelli generati dal trampolino), mentre domenica ammireremo una Compact (le differenze di partenza sugli sci stretti verranno determinate in maniera forfettaria sulla base delle posizioni acquisite nel salto).Vedremo quale sarà l’incidenza del meteo. Generalmente, al mattino, ci sono meno problemi di quanti non se ne verifichino al pomeriggio.