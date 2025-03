Tpi.it - Colpo di scena nel delitto di Garlasco: indagato dopo 18 anni Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi

dideldiA diciottodi distanza, il caso deldirischia di riaprirsi con un vero e propriodi: un’indagine aperta dalla procura di Pavia, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, potrebbe riscrivere la storia dell’omicidio di, avvenuto il 13 agosto 2007. Per ilè stato condannato in via definita nel 2015 Alberto Stasi, fidanzato della vittima all’epoca dei fatti e detenuto nel carcere di Bollate da 10.Secondo gli investigatori, infatti, chi ha ucciso la ragazza nella sua abitazione sita in via Pascoli aper l’appunto ha lasciato una sua traccia sulladel crimine. Una “firma” che sarebbe quella del Dna trovato intorno a due dita delle mani della vittima.