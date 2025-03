Ilrestodelcarlino.it - Colpito con un sampietrino in faccia per gelosia, 15enne all’ospedale

Porto Recanati (macerata), 11 marzo 2025 – “Mio figlio di 15 anni stava passeggiando con due amiche in piazza dei Mille, quando si è avvicinato un 14enne di origini magrebine, palesemente ubriaco. Siccome conosceva una delle due giovani, si è ingelosito con il mio ragazzo e gli ha tirato unin, facendogli perdere i sensi. Alla fine ha rimediato otto giorni di prognosi e ora sporgerò denuncia”. A raccontarlo è un 49enne di Osimo, padre del minorenne che è stato aggredito sabato sera nel centro di Porto Recanati. Sul posto sono dovuti intervenire i sanitari del 118, insieme a una pattuglia dei carabinieri della caserma locale accorsi per fare luce sull’episodio. Successivamente ilè stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso di Civitanova. Ma a spiegare come sono andati i fatti è il genitore del ragazzo, che non non ha intenzione di passarci sopra.