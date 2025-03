Nuovasocieta.it - Collisioni annuncia Deejay Time: 13 giugno unica data in Piemonte a San Damiano d’Asti per la Barbera Incontra

Dopo il successo dellaall’Unipol Forum lo scorso 28 febbraio e il sold out a2023 con Gli Articolo 31,– il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance – ritorna inil 132025 a Sanaprendo il suo Summer Tour proprio alla. Unatutta da ballare che avrà per protagonisti i quattro Dj più iconici degli anni 90: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.è la primata del festival di Sanche compie 10 anni e promette grandi sorprese. I biglietti per ladi Sansaranno disponibili al prezzo Super Early Bird di 10 euro + prevendita da domani alle ore 11 su Ticketone, Xceed e gli altri circuiti autorizzati. Lo scorso 28 febbraio, i DJ Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso hanno infiammato l’Unipol Forum con uno show incredibile, facendo ballare il pubblico sulle note intramontabili della musica dance.