Ilfattoquotidiano.it - Collisione tra navi nel Mare del Nord: incendio ancora non domato e i timori per un disastro ecologico. “Difficile che il cargo resti a galla”

Nulla “al momento” indica un’azione deliberata all’origine dellaneldel, al largo delle coste inglesi, tra la petroliera Stena Immaculate e ilSolong. L’scatenato dallo scontro, mentre la petroliera era sostanzialmente immobile, non èstatoe c’è stata una perdita di cherosene. Tuttavia, le autorità britanniche non si sbilancianosull’inquinamento ambientale.Le autorità inglesi sono in ogni casoin allarme: la Guardia Costiera, infatti, ritiene improbabile che la Solong “possa restare a”. Una buona notizia in ogni caso c’è: la Solong non trasportava cianuro di sodio, una sostanza altamente tossica, come detto in un primo momento. La compagnia Ernst Russ, proprietaria del, ha sostenuto: “Confermiamo che a bordo c’erano 4 container vuoti che in precedenza hanno contenuto la sostanza chimica pericolosa”.