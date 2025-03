Thesocialpost.it - Collisione nel Mare del Nord: incendi ancora attivi e un arresto per “negligenza grave”

Le fiamme continuano a divampare dopo latra la nave cargo Solong e la petroliera Stena Immaculate neldel. Le autorità britanniche lottano per spegnere l’o, mentre cresce la paura per un possibile disastro ambientale.Leggi anche:neldel: scontro tra petroliera militare Usa e cargo,o a bordoArrestato un uomo per “”La polizia britannica ha fermato un uomo di 59 anni, accusato di. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un membro dell’equipaggio del Solong, la nave che avrebbe speronato la petroliera svedese.Le autorità hanno interrotto le ricerche dell’unico disperso nell’incidente. Il marinaio è stato dichiarato morto.Leggi anche: Italia – “Sarebbe morto in 10 minuti”: parla il militare ucraino che ha salvato un ragazzo in pieno centroPaura per l’inquinamento: ma il cargo non trasportava cianuroInizialmente si temeva che la nave trasportasse cianuro di sodio, una sostanza altamente tossica.