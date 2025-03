Lanazione.it - "Collegamenti fragili. Situazione al limite"

Andrea Calistri è un pezzo di storia per l’impresa di Scandicci. Qual è la ricetta per tenere alta la competitività del sistema città? "Le infrastrutture. Tanti anni fa, eravamo famosi perché pur non avendo la ferrovia, le aziende erano ben collegate alle arterie viarie nazionali e regionali. Con la crescita questi nodi stradali si sono congestionati. La congestione del nodo autostradale blocca il collegamento agli aeroporti. E la tramvia si è fermata prima della zona industriale". Servirebbe? "Come il pane. Con meno di un chilometro di binari si potrebbe collegare l’intera zona. La cosa assurda? Due ore di volo tra Londra e Firenze, un’ora tra Peretola e Scandicci. Oppure mezz’ora di taxi (ponte all’Indiano permettendo) pagando una fortuna. Perché non fare una tariffa unica metropolitana?".