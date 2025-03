It.insideover.com - Col suo manuale di giornalismo investigativo Alessandro Politi ci ricorda che il mestiere parte dal metodo

La pubblicazione del primodidi, edito dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, per decisione del presidente, Carlo Bartoli, e dalla Fondazione sul“Paolo Murialdi”, rappresenta un importante passo per diffondere la cultura dell’informazione nel nostro Paese.In tempi di intelligenza artificiale, di meccanizzazione dei processi, di interrogativi crescenti sul senso stesso di fare, l’inchiesta, al pari dei grandi reportage e degli approfondimenti in grado di unire i puntini tra scenari complessi, rappresenta il più sano e sincero servizio a questoche anche oggi ha pienamente ragion d’essere. Rappresenta, infatti, l’impronta che il fattore umano, l’intuito, l’interpretazione, ile lo studio possono dare al, all’informazione e, dunque, alla società.