Ilfattoquotidiano.it - Col presidente Mattarella per una pace giusta: l’Ue è la sola a difendere il diritto internazionale

Ilha recentemente sottolineato l’importanza di raggiungere una” in Ucraina (e, dovremmo aggiungere, anche a Gaza e in Cisgiordania). Di certo i negoziati intrapresi da Trump vanno in tutt’altra direzione, ed è importante analizzare il profondo significato delle parole del Capo dello Stato, tanto più in un paese come l’Italia nel quale alcuni partiti politici, alcuni commentatori e molti elettori, che pur si richiamano “all’onestà”, sembrano fare orecchie da mercante.I concetti di giustizia, onestà e correttezza istituzionale non possono andare disgiunti dall’esistenza di una normativa condivisa, emessa da organismi legislativi al di sopra delle parti. Se così non fosse giustizia e onestà sarebbero concetti affidati al sentire individuale e il più efferato criminale potrebbe sostenere di agire in base ad un suo “codice morale”.