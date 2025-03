Ilgiorno.it - Codogno, 70enne sfigurato con la catena della bici per un rimprovero: caccia al ciclista picchiatore

(Lodi) – Passa con laelettrica in contromano, un anziano con la moglie che stava parlando con un’altra persona lo rimprovera e nasce una discussione degenerata in violenza. Il grave episodio è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 11, in via Santa Francesca Cabrini, a poche decine di metri dall’incrocio con viale Risorgimento: la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli agentiPolizia Locale, intervenuti sul posto poco dopo, anche perché, almeno fino a ieri, una delle parti in causa non era ancora stata rintracciata. Secondo però una prima ricostruzione dell’accaduto, un giovane straniero, quasi sicuramente di origini africane, in sella ad unaelettrica stava percorrendo via Cabrini contromano, cioè dalla circonvallazione verso il centro storico. Ad un certo punto, il ragazzo ha incrociato tre persone a piedi in mezzo alla strada ferme a parlare.