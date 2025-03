Internews24.com - Cocchi e Berenbruch debuttano con l’Inter: Inzaghi lancia i due talenti con il Feyenoord

di Redazionefanno il loro debutto con la maglia del: esordio contro ilin Champions Leaguehanno debuttato con la maglia delin una giornata destinata a rimanere storica.1 marzo 2025: una data da cerchiare in rosso e che Thomase Matteonon dimenticheranno mai, la data dell’esordio tra i professionisti. Il centrocampista classe 2005 e l’esterno sinistro classe 2007 hanno fatto il loro debutto in Prima Squadra al minuto 84 di Inter-, entrando in campo al posto di Frattesi e Acerbi.INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 31 Bisseck; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 99 Taremi. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 21 Asllani, 23 Barella, 50 Aidoo, 52, 58, 95 Bastoni.