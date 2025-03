Lanazione.it - Club del libro: due anni tra letture e incontri

Arezzo, 11 marzo 2025 –del: duetraProssimi appuntamenti: Il 14 marzo verranno premiati in Biblioteca i Lettori Forti, ovvero coloro che hanno letto più libri tra i soci deidel; mentre il 15 marzo si terrà l’inaugurazione della mostra di fumetti Big Sleeping il mistero del 201° Figlio di Daniele Panebarco. Ildeldi Bibbiena nasce nell’ottobre del 2023, ma ben presto diventa covo di lettori accaniti, accomunati dal desiderio: “di leggere per affidarsi al potere terapeutico delle storie, per imparare, per conoscere, per abitare esistenze altre”. Sì, perché la lettura crea sempre coesione, anche quando le opinioni sono diverse, e mette insieme le persone, fa gruppo. Così prende il via il gruppo di lettura di Bibbiena che, una volta al mese, si incontra nella sala conferenze della Biblioteca G.