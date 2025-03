Universalmovies.it - Cloverfield | Babak Anvari offre aggiornamenti sul sequel

A distanza di qualche anno dal suo annuncio, ildiretto del cultpare stia ottenendo il suo agognato via libera.In occasione dell’annuale festival “South by Southwest” infatti il registaè stato raggiunto sul red carpet dal canale YouTube Countdown City Geeks (via Bloody Disgusting), e tra le tante domande, una sul prossimo filmnon poteva di certo mancare. Nonostante non abbia potuto sbottonarsi più di tanto, il regista annunciato nel 2022 da Bad Robot ha lasciato intendere che la produzione prosegue sotto-traccia, e che presto arriveranno nuoviin merito.“Sono così triste che non posso dire nulla, perché tutti in quel team sono molto riservati. Il che capisco“, ha detto. “Ma adoro il tuo entusiasmo. E qualsiasi cosa accada, sappi solo che spero che otterrai qualcosa di incredibile“.