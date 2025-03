Ilnapolista.it - Clima elettrico a Liverpool: Salah e Alxander-Arnold discutono prima del Psg – VIDEO

Un episodio curioso è avvenuto durante l’allenamento delalla vigilia del Psg:e Alexander-sono venuti a contatto al termine della rifinitura. Secondo quanto ricostruito dall’inviato di Sky, Filippo Benincampi, si tratterebbe soltanto di uno scherzo finito male, frutto di qualche parola di troppo.Nelsi notache inizialmente si avvicina sorridendo ad Alexander-. Non ha lo stesso sorriso il difensore inglese, in ogni caso intervengono subito i compagni che li separano. Nessuna tensione e nessun “caso”, la questione è già rientrata, i due giocatori tra l’altro sono grandi amici (entrambi sono in scadenza di contratto)Kvaratskhelia: «È stato ingiusto dominare contro ile perdere»Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions tra Psg e