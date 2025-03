Calcionews24.com - Claudio Ranieri, Julio Sergio: «Lui è al livello di Ancelotti, Mourinho e Guardiola. E adesso la Roma può arrivare a questo obiettivo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, ex portiere brasiliano della, sulla stagione diin giallorosso. I dettagli in merito Lanel 2025 è la squadra che in Europa ha fatto più punti. Per l’esattezza 26, 1 in più di corazzate come Psg, Liverpool e Bayern che stanno dominando rispettivamente Ligue 1, Premier .