Dilei.it - Claudia Koll, quanto è alta. Il cambiamento dei look negli anni

Leggi su Dilei.it

Da sensuale femme fatale a donna discreta e risolta:è andata incontro nel corso deglia moltissime metamorfosi, che hanno investito tanto il suola sua visione della vita. Diventata famosa come musa di Tinto Brass, l’attrice romana ha abbandonato il cinema erotico per concentrarsi sul teatro e sul volontariato, guidata anche da un forte riavvicinamento alla fede cattolica.E il suo stile, complici i cambiamenti che hanno accompagnato la sua carriera, si è evoluto di conseguenza: supportata da una bellezza statuaria e da un’eleganza innata,è riuscita a valorizzarsi al meglio anche conagli antipodi.è stata senza dubbio una delle donne più ammirate d’Italia’90: pelle diafana, occhi e capelli castani e curve da capogiro sono stati un ottimo biglietto da visita per l’attrice, che ha valorizzato al meglio la figura minuta anche grazie a sapienti accorgimenti di stile.