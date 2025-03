Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2025: Ganna resta leader davanti a Milan, Ayuso guadagna 1? su Tiberi

Jonathanha dettato legge nell’arrivo in volata di Camaiore, vincendo per dispersione la seconda tappa della. Lo sprinter azzurro della Lidl-Trek, grazie ai 12 secondi di abbuono accumulati oggi, è salito al secondo posto dellagenerale avvicinandosi a 19 secondi dallaship del connazionale Filippo, che conserva dunque la maglia azzurra dopo il trionfo nella cronometro d’apertura a Lido di Camaiore.Alle spalle dei due corridori italiani, campioni olimpici di Tokyo 2021 nell’inseguimento a squadre su pista, troviamo in terza piazza il favorito spagnolo Juana 22? dalla vetta. Il capitano dell’UAE ha preso un secondo di abbuono al traguardo volante odierno, portando da 6 a 7 secondi il suo vantaggio nei confronti dell’azzurro Antonio(5° a 29? dalla testa).