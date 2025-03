Oasport.it - Classifica Parigi-Nizza 2025: Jorgenson nuova maglia gialla, Vingegaard guadagna su tutti i rivali

Va in archivio con la vittoria della Visma Lease a Bike la cronosquadre valevole come terza tappa della. La formazione olandese ha rispettato il pronostico della vigilia, realizzando la miglior prestazione assoluta nella prova contro il tempo sulla distanza di 28,4 chilometri con partenza a Magny-Cours e arrivo a Nevers.L’americano Matteo, il primo a tagliare il traguardo della squadra, è diventato così il nuovo leader dellagenerale con un margine di 6? sul compagno Jonas. Giornata positiva dunque per il danese, che hato tempo prezioso nei confronti degli avversari sulla carta più temibili per lain vista delle prossime tappe. Ben O’Connor paga 21? dalla vetta, Aleksandr Vlasov 31?, Mattias Skjelmose 36? e Joao Almeida 48?.