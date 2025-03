Ilveggente.it - Classifica ATP, Sinner gelato: nuovo numero uno

Leggi su Ilveggente.it

Atp,nel mirino euno. Le parole non lasciano nessuno spazio alle interpretazioniNonostante una sospensione che durerà fino al prossimo 4 maggio, quindi con nessuna possibilità in questa frangente di prendersi dei punti, Jannikrimarrà ancora per molto tempo in testa allamondiale Atp.ATP,uno (Lapresse) – Ilveggente.itHa fatto troppo l’anno scorso per essere messo nel mirino dai colleghi. E questo è ovviamente un segnale della forza clamorosa del tennista azzurro, uno che non vuole mai perdere e che siamo sicuri in questi lunghi giorni di allenamenti sta cercando di migliorarsi, anche se non sappiamo onestamente dove lo possa fare. In questi giorni si sta giocando il Masters 1000 di Indian Wells, uno dei più affascinanti del circuito mondiale, e Jannik è a guardare.