Lanazione.it - Clara Calamai, mostra e film a Firenze

Leggi su Lanazione.it

Anchericordacon unache sarà inuagurata oggi alle 18 al cinema teatro La Compagnia in via Cavour. A seguire, proiezione in copia restaurata di Profondo rosso con cui lasi congedò dal cinema nel 1975. Fu proprio il regista Dario Argento a riportare sul set la diva pratese dopo molti anni di assenza. La, che comprende anche alcune locandine della collezione privata del nostro collaboratore Federico Berti, che curò lapratese dedicata ain Lazzerini del 2023, rimarrà in cartellone fino al 19 marzo ad ingresso gratuito. Ma c’è un altro appuntamento da non perdere per conoscere meglio la figura dell’attrice entrata nella storia del cinema (e non per il primo seno nudo, vero o presunto), per le sue toccanti interpretazioni come in Ossessione di Luchino Visconti,che contribuì alla nascita del neorealismo.