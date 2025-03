Liberoquotidiano.it - Clamoroso scontro tra Trump e il Lesotho: la frase del presidente che fa impazzire gli africani

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Nessuno ne ha mai sentito parlare": ilamericano Donaldlo ha detto nel suo primo discorso al Congresso parlando del. E secondo il governo del paese africano, avrebbe esagerato. Dunque, la reazione delle autorità lesothiane, come riporta Italia Oggi, non si è fatta attendere: hanno spiegato che ilè noto come Kingdom in the sky, "l'unico paese al mondo interamente sopra i mille metri di altitudine, una quota che gli indici di gradimento di certi politici non hanno mai raggiunto". Il tycoon aveva citato ilnella parte del discorso in cui parlava delle "spese inutili", tra cui gli "8 milioni di dollari per promuovere i diritti degli omosessuali nella nazione africana del, di cui nessuno ha mai sentito parlare". Parole che avevano fatto scoppiare a ridere diversi rappresentanti repubblicani.