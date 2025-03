Rompipallone.it - Clamoroso Juventus, Giuntoli sacrifica il suo pupillo per arrivare al top player: è già tutto deciso

Calciomercato Juve, in vista della prossima stagioneprepara le carte in tavola eil suoperal colpo dell’annoLa sessione di calciomercato invernale si è chiusa da più di un mese ma lasta già pensando al futuro e alle mosse da compiere in estate. Cristianosta preparando le carte in tavola e il progetto prevede importanti colpi, che rivoluzioneranno la rosa e stupiranno i tifosi.Sicuramente verrannoti dei calciatori, ma ci saranno anche dei nuovi acquisti: a gennaio, ad esempio, c’è stata la cessione di Nicolò Fagioli alla Fiorentina, di Danilo e non solo. Mentre sul fronte arrivi c’è stato quello di Kolo Muani dal PSG (che sin da subito ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi bianconeri grazie alle sue prestazioni in campo), di Alberto Costa, Renato Veiga e Kelly.