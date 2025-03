Tvplay.it - Clamoroso Juve, Giuntoli punta al colpaccio per salvare il salvabile: sacrificato Douglas Luiz, il piano

Lantus progetta la cessione di. Il brasiliano ha deluso le aspettative e andrà via: ildi.E’ pronta a correre ai ripari lantus. Il destino di Thiago Motta, tornato nella bufera dopo il pesante ko subito in casa per mano dell’Atalanta, verrà deciso al termine della stagione sulla base dei risultati che conseguirà nelle ultime 10 gare di campionato. Già stabilito, invece, quello di alcuni componenti dell’attuale rosa: per loro, a Torino, non ci sarà più spazio. E’ il caso di, inserito nell’elenco degli epurati alla luce delle numerose problematiche da lui vissute in questi mesi.alperil, il– TvPlay.it (LaPresse)Il 26enne, prelevato a luglio dall’Aston Villa in cambio di 51 milioni, nei piani bianconeri sarebbe dovuto essere il principale trascinatore del centrocampo di Motta.