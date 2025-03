Tvplay.it - Clamoroso Juve, Douglas Luiz nella bufera: che batosta dopo l’Atalanta

quanto accaduto conla sconfitta contro: i tifosi dellantus sono inferociti.Lantus sta lavorando per la trasferta da disputare contro la Fiorentina. Il clima non è dei migliori a Torino soprattuttola sconfitta arrivata in casa controma Thiago Motta sa di essere sul filo del rasoio e spronerà i suoi giocatori a fare del proprio meglio. Occhio però a cosa sta succedendo conche è finito letteralmente: i tifosi ora sono furiosi.: che(LaPresse) – TvPlay.itnon ha minimamente, almeno fino a questo momento, soddisfatto le aspettative dellantus e dei tifosi bianconeri. Anzi: nonostante l’elevata cifra investita per lui (50 milioni tra parte cash – circa 28 milioni – e i cartellini di Iling-Junior e Barrenechea), il giocatore non ha ripagato.