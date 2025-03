Thesocialpost.it - Civicus e la valutazione dell’Italia: quando la propaganda si traveste da analisi sui diritti civili

Il recente rapporto disull’Italia ha sollevato un’allerta grave, parlando di una riduzione dello spazio civico e di una deriva autoritaria nel Paese. Il documento, però, solleva più di un dubbio sulla sua imparzialità e compostezza, trasformandosi in una lettura ideologizzata che sembra ignorare volutamente il contesto globale e i veri regimi che soffocano la libertà.Un’Italia in pericolo? O una narrazione costruita?Secondo, l’Italia starebbe scivolando verso una limitazione delle libertà fondamentali a causa del cosiddetto “DDL anti-Gandhi”, un disegno di legge che introdurrebbe pene più severe per atti di protesta e disobbedienza civile. Il rapporto descrive il provvedimento come una stretta alla libertà di manifestare, dimenticando però un principio basilare: la libertà di protesta non è sinonimo di impunità.