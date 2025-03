Laspunta.it - Cisterna, il “violentometro” il vademecum per combattere la violenza sulle donne.

Leggi su Laspunta.it

Parte dal’iniziativa di sensibilizzazione e lotta contro laattraverso uno strumento semplice ma efficace per riconoscere i segnali di allarme in una relazione e offrire un primo supporto a chi ne ha bisogno. Si tratta del “”, che il delegato cittadino della Federazione italiana tabaccai Massimo Giordani ha presentato nel corso dell’iniziativa che si è tenuta sabato presso l’aula consiliare in occasione della festa dell’8 marzo.Il “” – ideato in Francia – èsu carta ideato per sensibilizzare lerispetto ad alcuni comportamenti a rischio del partner: in definitiva aiuta a riconoscere i segnali di allarme in una relazione e offre un primo supporto a chi ne ha bisogno. Il pieghevole è già in distribuzione nelle rivendite di tabacchi diche sono punti di riferimento quotidiani e questa iniziativa può fare davvero la differenza nella sensibilizzazione su un tema così importante.