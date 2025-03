Ilrestodelcarlino.it - Circonvallazione di Calabrina. La giunta presenta il progetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilpreliminare relativo delladiverràto il prossimo martedì 18 marzo, alle ore 20.30, nella sala parrocchiale diin via Cervese, 5526. Gli amministratori comunali e provinciali illustreranno ai cittadini l’intero iter che ha visto nell’autunno 2024 una tappa decisiva riguardante l’approvazione, da parte dellaregionale, della graduatoria e la relativa attribuzione delle relative risorse a valere sul fondo Fsc 2021-2027, conseguente all’avviso per manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di trasporto. Tra le opere finanziate, con risorse pari a 12 milioni di euro, è inclusa anche ladie Villa Calabra (variante alla SP7 Cervese tra il casello autostradale A14 Cesena e l’abitato di).